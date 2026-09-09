Турция рекордно нарастит оборонные расходы и расширит "Стальной купол"

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что страна увеличит расходы на оборону на 229% в рамках Среднесрочной программы на 2027-2029 годы.

По его словам, Анкара стремится развивать собственные технологии в оборонной промышленности, самостоятельно удовлетворять потребности страны и производить продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Йылмаз подчеркнул, что оборона и безопасность являются одними из основных предпосылок экономического развития Турции. Поэтому бюджетные ресурсы, по его словам, будут направляться в соответствии со стратегическими потребностями государства.

Также Анкара планирует увеличивать потенциал исследований и разработок, производства и инноваций не только в оборонной отрасли, но и в критически важных областях, в частности, медицинских технологиях, полупроводниках и искусственном интеллекте.

Отдельное направление – развитие многоуровневой системы противовоздушной обороны "Стальной купол" (Çelik Kubbe). Турция частично развернула ее элементы и продолжит интегрировать компоненты системы на кораблях ВМС.

На первом этапе турецкие ВМС уже начали использовать на кораблях структуру "Стального купола" с системами ПВО очень малой дальности. В последующие годы, после ввода в состав флота новых кораблей, на морских платформах планируется развертывать более развитые компоненты системы.

Одним из средств ближней защиты, который уже используется на кораблях разных классов, является GÖKDENİZ. Система предназначена для защиты кораблей от ракет, беспилотников и других воздушных угроз.

Еще одним компонентом ближней ПВО станет TOLGA, предназначенная для противодействия низковысотным асимметричным угрозам, в частности дронам, ударным БПЛА и крылатым ракетам.

В этот же эшелон планируют включить системы GÖKSUR и LEVENT, испытания которых Турция проводит в течение длительного времени. На средних и больших дальностях предполагается использование, в частности, системы вертикального пуска MİDLAS, а также морских версий турецких комплексов HİSAR и SİPER.

Комплекс HİSAR-D RF должен обеспечивать ПВО малой и средней дальности. SİPER, в свою очередь, является одним из компонентов дальнобойного эшелона "Стального купола", а его морская версия SİPER BLOK 1-D предназначена для защиты критически важных надводных платформ ВМС Турции.