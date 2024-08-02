Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною: чому це важливо

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Вона була підписана ще на початку 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily News Hurriyet.
Реджеп Таїп Ердоган
Як повідомлялося, на початку травня Кабінет міністрів схвалив і подав до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.
Нагадаємо, у лютому 2022 року, до масштабного вторгнення РФ, Україна та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю. Документ був підписаний у Києві у присутності президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.
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