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Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною: чому це важливо

Фото: Юлія Свириденко та Омер Болат (facebook.com/profdromerbolat)
Автор: Наталія Гурковська

Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Вона була підписана ще на початку 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily News Hurriyet.

Реджеп Таїп Ердоган

Як повідомлялося, на початку травня Кабінет міністрів схвалив і подав до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Нагадаємо, у лютому 2022 року, до масштабного вторгнення РФ, Україна та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю. Документ був підписаний у Києві у присутності президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

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Туреччина