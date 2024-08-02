Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной: почему это важно

Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Она была подписана еще в начале 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily News Hurriyet.
Так, соглашение было подписано 3 февраля 2022 года, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил соглашение и приложения к нему 1 августа.
Объем двусторонней торговли Турции и Украины в 2023 году составил 7,3 млрд долларов сообщил 1 августа министр торговли Омер Болат после встречи с первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко.
Он подчеркнул, что ожидается, что зона свободной торговли увеличит объемы до 10 млрд долларов за короткий период. Он отметил, что Турция и Украина будут продолжать укреплять сотрудничество и увеличивать взаимную торговлю и инвестиции на основе общих интересов.
"Турецкие компании будут активно участвовать в реализации турецко-украинской рабочей группы по восстановлению Украины, которую мы совместно подписали в Стамбуле в январе этого года", - добавил министр.
Как отметила Свириденко, завершение ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией объединит все черноморские страны, за исключением России, в единое экономическое пространство, взаимовыгодное для всех стран.
Турция, по ее словам, фактически стала хабом для поставок украинского зерна в другие страны.
"Мы отправили суда с зерном в страны Африки из Турции, включая 25 тысяч тонн в Нигерию и 15 тысяч тонн в Судан", - отметила министр.
Среди других ключевых вопросов - региональная торговля, безопасность судоходства и разминирование акватории Черного моря. Основными сферами торговли между двумя странами металлургия, машиностроение, энергетика, автомобилестроение и зерно.
Как сообщалось, в начале мая Кабинет министров одобрил и подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Напомним, в феврале 2022 года, до масштабного вторжения РФ, Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле. Документ подписан в Киеве в присутствии президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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