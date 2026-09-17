UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Туреччина пропонує РФ та Україні угоду щодо зупинки атак на цивільні судна, - ЗМІ

15:57 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: нафтовий танкер (Getty Images)

Туреччина передала Україні та Росії проєкт меморандуму, який має повністю припинити напади на цивільні судна в акваторії Чорного моря.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya, про це агентству AFP повідомило джерело серед турецьких дипломатів.

"Ми поділилися текстом меморандуму, проєктом тексту, з Росією та Україною, щоб знайти рішення проблеми цих нападів у Чорному морі", - сказав дипломат

Головна мета ініціативи - захистити цивільні кораблі на найбільш уразливій ділянці маршруту. За словами дипломата, існує ділянка приблизно у 4-5 миль, де судна залишають національні територіальні води України та рухаються міжнародними водами, що створює підвищений ризик атак.

Причини розробки меморандуму

В основу нової пропозиції покладено механізм "зернового коридору", який функціонував у 2022 році за посередництва ООН та Туреччини.

Активізація дипломатичних зусиль Анкари відбулася на тлі різкого зростання кількості інцидентів у Чорному морі. Починаючи з кінця червня, в акваторії було атаковано щонайменше 25 цивільних суден, які належать Туреччині.

Початкову "зернову угоду" було підписано у 2022 році для забезпечення безпечного експорту української сільськогосподарської продукції.

Після того, як Росія роком пізніше вийшла з домовленостей, Україна самостійно організувала альтернативний гуманітарний маршрут, який пролягає через територіальні води Румунії та Болгарії.

Нагадаємо, 17 вересня російський дрон атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з портів України. Внаслідок ворожого удару є загиблий та кілька постраждалих.

Раніше джерела Bloomberg повідомили, що Туреччина обмежила рух деяких комерційних суден у Чорному морі. Причиною цього кроку стало зростання кількості атак.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнаТуреччиначорное море