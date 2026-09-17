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Турция предлагает РФ и Украине соглашение об остановке атак на гражданские суда, - СМИ

15:57 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: нефтяной танкер (Getty Images)

Турция передала Украине и России проект меморандума, который должен полностью прекратить нападения на гражданские суда в акватории Черного моря.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya, об этом агентству AFP сообщил источник среди турецких дипломатов.

"Мы поделились текстом меморандума, проектом текста, с Россией и Украиной, чтобы найти решение проблемы этих нападений в Черном море", - сказал дипломат.

Главная цель инициативы - защитить гражданские корабли на наиболее уязвимом участке маршрута. По словам дипломата, существует участок примерно в 4-5 миль, где суда покидают национальные территориальные воды Украины и движутся по международным водам, что создает повышенный риск атак.

Причины разработки меморандума

В основу нового предложения положен механизм "зернового коридора", функционировавший в 2022 году при посредничестве ООН и Турции.

Активизация дипломатических усилий Анкары произошла на фоне резкого роста инцидентов в Черном море. Начиная с конца июня, в акватории было атаковано по меньшей мере 25 гражданских судов, принадлежащих Турции.

Первоначальное "зерновое соглашение" было подписано в 2022 году для обеспечения безопасного экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

После того, как Россия годом позже вышла из договоренностей, Украина самостоятельно организовала альтернативный гуманитарный маршрут, пролегающий через территориальные воды Румынии и Болгарии.

Напомним, 17 сентября российский дрон атаковал гражданское судно под флагом Танзании, направлявшееся в один из портов Украины. В результате вражеского удара есть погибший и несколько пострадавших.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что Турция ограничила движение некоторых коммерческих судов в Черном море. Причиной этого шага стал рост числа атак.

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