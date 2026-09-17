Турция предлагает РФ и Украине соглашение об остановке атак на гражданские суда, - СМИ

"Мы поделились текстом меморандума, проектом текста, с Россией и Украиной, чтобы найти решение проблемы этих нападений в Черном море", - сказал дипломат.

Главная цель инициативы - защитить гражданские корабли на наиболее уязвимом участке маршрута. По словам дипломата, существует участок примерно в 4-5 миль, где суда покидают национальные территориальные воды Украины и движутся по международным водам, что создает повышенный риск атак.

Причины разработки меморандума

В основу нового предложения положен механизм "зернового коридора", функционировавший в 2022 году при посредничестве ООН и Турции.

Активизация дипломатических усилий Анкары произошла на фоне резкого роста инцидентов в Черном море. Начиная с конца июня, в акватории было атаковано по меньшей мере 25 гражданских судов, принадлежащих Турции.

Первоначальное "зерновое соглашение" было подписано в 2022 году для обеспечения безопасного экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

После того, как Россия годом позже вышла из договоренностей, Украина самостоятельно организовала альтернативный гуманитарный маршрут, пролегающий через территориальные воды Румынии и Болгарии.