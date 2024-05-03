Туреччина призупинила будь-яку торгівлю з Ізраїлем через ситуацію у Секторі Газа

Туреччина підтвердила, що призупинила будь-яку торгівлю з Ізраїлем, доки країна не забезпечить безперебійний і достатній потік гуманітарної допомоги в Газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Туреччина вирішила розширити минулорічні обмеження на деякі турецькі експортні товари до Ізраїлю через "посилення гуманітарної трагедії в Палестині", йдеться в заяві турецького Міністерства торгівлі.
"Розпочато другий етап заходів, вжитих на державному рівні, і експортно-імпортні операції, пов’язані з Ізраїлем, призупинені для всіх товарів", — йдеться в заяві.
"Туреччина буде твердо і рішуче впроваджувати ці нові заходи, поки уряд Ізраїлю не дозволить безперебійний і достатній потік гуманітарної допомоги в Газу", - зауважили у Мінторгівлі Туреччини.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац назвав рішення Туреччини "поведінкою диктатора, який порушує інтереси турецького народу та бізнес-спільноти, ігноруючи міжнародні торговельні угоди".
Ізраїльський уряд працюватиме над створенням негайних альтернатив для торгівлі з Туреччиною шляхом збільшення місцевого виробництва та пошуку інших постачальників, сказав він.
Глава організації промисловців в Ізраїлі закликав уряд запровадити захисні мита в розмірі 100% на весь імпорт з Туреччини протягом наступних трьох років і розглянути можливість повної заборони імпорту деяких товарів.
"Це єдиний спосіб для Ердогана зрозуміти, що він не може гратися з нами, і що його дії матимуть довгострокові наслідки", — сказав Рон Томер, президент Асоціації виробників Ізраїлю.
За даними Турецького інституту статистики, у 2023 році товарообіг між країнами мав обсяг у 6,8 мільярда доларів, з яких 76% становив турецький експорт.
Ізраїльський імпорт із Туреччини у 2023 році склав 4,6 мільярда доларів. Туреччина була шостим за величиною джерелом імпорту Ізраїлю, згідно з даними Центрального статистичного бюро Ізраїлю. Основним імпортом з Туреччини були сталь, машини, мінерали та паливо, а також продукти харчування.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон може змінити свою політику щодо Ізраїля через гуманітарну ситуацію і збільшення жертв серед цивільних у Секторі Газа, де ЦАХАЛ воює проти ХАМАС.
Після цього, 5 квітня, Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив відкриття контрольно-пропускного пункту Ерез між Ізраїлем і північною частиною Сектора Газа вперше після терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
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