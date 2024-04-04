Блінкен пригрозив Ізраїлю зміною політики США: в чому причина
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон може змінити свою політику у відношенні до Ізраїля. Причиною є гуманітарна ситуація і збільшення жертв серед цивільних осіб у Секторі Газа, де ЦАХАЛ продовжує операцію проти ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами американського чиновника, якщо Вашингтон не побачить змін у політиці Ізраїлю щодо захисту цивільного населення в Газі, то "відбудуться зміни в нашій власній політиці".
Відповідна заява Блінкена сьогодні, 4 квітня, пролунала після телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
Як пише CNN, це може бути "найчіткішим свідченням" того, що адміністрація американського президента у відношеннях з урядом Ізраїля "втрачає терпіння на тлі величезних гуманітарних жертв".
Як зазначив Блінкен на прес-конференції в Брюсселі, жахливий напад на представників гуманітарної організації "Всесвітня центральна кухня" (World Central Kitchen) "був не першим подібним інцидентом", і випадок "має бути останнім".
Держсекретар США сказав, що "обурений" смертю семи місіонерів WCK і "рішуче засудив" це.
Він також описав неодноразові спроби уряду Ізраїлю по зменшенню шкоди цивільному населенню.
"Результати на місцях вкрай недостатні та неприйнятні", - зазначив Блінкен.
Атака на гумконвой WCK і реакція Заходу
Раніше повідомлялося, що 2 квітня в Секторі Газа ізраїльські військові атакували ракетами з безпілотника колону гуманітарної організації "Всесвітня центральна кухня" (World Central Kitchen), що забезпечує харчуванням постраждалих від стихійних лих.
Ізраїльський БпЛА тричі поцілив ракетами по кількох автомобілях організації. Внаслідок інциденту загинули семеро працівників гуманітарної місії з різних країн світу.
Як розповіли в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), трагедія сталася через "помилкову ідентифікацію": оператор дрону подумав, що до колони приєднався терорист ХАМАС.
Зокрема, серед жертв інциденту були троє громадян Великої Британії. Прем'єр країни Ріші Сунак заявив, що шокований інцидентом, і вимагає всебічного розслідування трагедії. Додамо, вчора президент США Джо Байден різко висловився про цю атаку на місіонерів, та заявив, що Ізраїль не зробив достатньо для захисту цивільного населення у Секторі Газа.
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