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Турция приостановила всю торговлю с Израилем из-за ситуации в секторе Газа

Фото: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Турция подтвердила, что приостановила всю торговлю с Израилем, пока страна не обеспечит бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи в Газу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Турция решила расширить прошлогодние ограничения на некоторые турецкие экспортные товары в Израиль из-за "ужесточения гуманитарной трагедии в Палестине", говорится в заявлении турецкого Министерства торговли.

"Начат второй этап мер, принятых на государственном уровне, и экспортно-импортные операции, связанные с Израилем, приостановлены для всех товаров", - говорится в заявлении.

"Турция будет твердо и решительно вводить эти новые меры, пока правительство Израиля не позволит бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи в Газу", - отметили в Минторге Турции.

Реакция Израиля

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал решение Турции "поведением диктатора, который нарушает интересы турецкого народа и бизнес-сообщества, игнорируя международные торговые соглашения".

Израильское правительство будет работать над созданием немедленных альтернатив торговле с Турцией путем увеличения местного производства и поиска других поставщиков, сказал он.

Глава организации промышленников в Израиле призвал правительство ввести защитные пошлины в размере 100% на весь импорт из Турции в течение следующих трех лет и рассмотреть возможность полного запрета на импорт некоторых товаров.

"Это единственный способ для Эрдогана понять, что он не может играть с нами, и что его действия будут иметь долгосрочные последствия", - сказал Рон Томер, президент Ассоциации производителей Израиля.

Объемы торговли между Турцией и Израилем

По данным Турецкого института статистики, в 2023 году товарооборот между странами имел объем в 6,8 миллиарда долларов, из которых 76% составил турецкий экспорт.

Израильский импорт из Турции в 2023 году составил 4,6 млрд долларов. Турция была шестым по величине источником импорта Израиля, согласно данным Центрального статистического бюро Израиля. Основным импортом из Турции были сталь, машины, минералы и топливо, а также продукты питания.

Гуманитарная ситуация в Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может изменить свою политику в отношении Израиля из-за гуманитарной ситуации и увеличения жертв среди гражданских в Секторе Газа, где ЦАХАЛ воюет против ХАМАС.

После этого, 5 апреля, Кабинет безопасности Израиля одобрил открытие контрольно-пропускного пункта Эрез между Израилем и северной частью Сектора Газа впервые после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

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