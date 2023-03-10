Туреччина припинила транзит підсанкційних товарів до Росії, - Bloomberg

Туреччина раптово припинила транзит до Росії товарів, які підпадають під санкції ЄС та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як повідомляє видання, уряд наказав припинити транзит підсанкційних товарів через Туреччину з 1 березня. Таке рішення пов'язане з розширенням ЄС санкцій проти Росії.

"Система оформлення вантажів у Туреччині просто перестала працювати", - сказала Катерина Лазуткіна, співвласниця московської компанії з доставки, митного та загальних вантажних перевезень, яка працює через Туреччину.

За її словами, митна система зараз блокує товари, які прямують до Росії. Підсанкційні вантажі застрягли на митниці, а представники ринку терміново шукають альтернативні маршрути.