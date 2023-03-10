Туреччина припинила транзит підсанкційних товарів до Росії, - Bloomberg

Туреччина раптово припинила транзит до Росії товарів, які підпадають під санкції ЄС та США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомляє видання, уряд наказав припинити транзит підсанкційних товарів через Туреччину з 1 березня. Таке рішення пов'язане з розширенням ЄС санкцій проти Росії.
"Система оформлення вантажів у Туреччині просто перестала працювати", - сказала Катерина Лазуткіна, співвласниця московської компанії з доставки, митного та загальних вантажних перевезень, яка працює через Туреччину.
За її словами, митна система зараз блокує товари, які прямують до Росії. Підсанкційні вантажі застрягли на митниці, а представники ринку терміново шукають альтернативні маршрути.
Нагадаємо, 25 лютого Європейський союз затвердив новий десятий пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли 121 фізична та юридична особа, торгівля та пропагандистські росЗМІ.
Також раніше ми писали, що російське дизпаливо застрягло в морі, оскільки покупці уникають його через санкції.
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