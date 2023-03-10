Турция прекратила транзит подсанкционных товаров в Россию, - Bloomberg

Турция внезапно прекратила транзит в Россию товаров, подпадающих под санкции ЕС и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщает издание, правительство приказало прекратить транзит подсанкционных товаров через Турцию с 1 марта. Такое решение связано с расширением ЕС санкций против России.

"Система оформления грузов в Турции просто перестала работать", - сказала Екатерина Лазуткина, совладелица московской компании по доставке, таможенным и общим грузовым перевозкам, работающая через Турцию.

По ее словам, таможенная система сейчас блокирует товары, следующие в Россию. Подсанкционные грузы застряли на таможне, а представители рынка срочно ищут альтернативные маршруты.