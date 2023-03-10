Турция прекратила транзит подсанкционных товаров в Россию, - Bloomberg

Турция внезапно прекратила транзит в Россию товаров, подпадающих под санкции ЕС и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщает издание, правительство приказало прекратить транзит подсанкционных товаров через Турцию с 1 марта. Такое решение связано с расширением ЕС санкций против России.
"Система оформления грузов в Турции просто перестала работать", - сказала Екатерина Лазуткина, совладелица московской компании по доставке, таможенным и общим грузовым перевозкам, работающая через Турцию.
По ее словам, таможенная система сейчас блокирует товары, следующие в Россию. Подсанкционные грузы застряли на таможне, а представители рынка срочно ищут альтернативные маршруты.
Напомним, 25 февраля Европейский союз утвердил новый десятый пакет санкций против России. В него вошли 121 физическое и юридическое лицо, торговля и пропагандистские РосСМИ.
Также ранее мы писали, что российское дизтопливо застряло в море, поскольку покупатели избегают его из-за санкций.
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