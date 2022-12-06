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Туреччина пригрозила Греції зробити "все необхідне" через порушення мирного договору

Фото: Туреччина готова вжити заходів у відповідь на порушення мирних договорів з боку Греції (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, заявив, що Туреччина готова вжити заходів, якщо Греція продовжить провокації в Егейському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

На спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску, що відбулась 6 грудня, Чавушоглу пояснив, що після сказав, що за

Турецький міністр також відзначив, що

Чавушоглу згадав слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, наголосивши, що вони почнуть вживати всіх необхідних заходів, щоб Греція не забула, що "той, хто сіє вітер, пожинає бурю".

"І ми зробимо те, що необхідно. Однієї ночі, раптом" - наголосив він.

Нагадаємо, Туреччина розпочала роботи з пошуку нафти та газу в Середземному морі.

Раніше ми писали, що в акваторії Туреччини утворилася пробка з нафтових танкерів після того, як країни G7 та Євросоюз запровадили ліміт цін на російську нафту.

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ТурцияГреціяМевлют Чавушоглу