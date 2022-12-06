Туреччина пригрозила Греції зробити "все необхідне" через порушення мирного договору

На спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску, що відбулась 6 грудня, Чавушоглу пояснив, що після сказав, що за

Турецький міністр також відзначив, що

Чавушоглу згадав слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, наголосивши, що вони почнуть вживати всіх необхідних заходів, щоб Греція не забула, що "той, хто сіє вітер, пожинає бурю".

"І ми зробимо те, що необхідно. Однієї ночі, раптом" - наголосив він.