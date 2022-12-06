Турция пригрозила Греции сделать "все необходимое" из-за нарушения мирного договора

На состоявшейся 6 декабря совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску Чавушоглу пояснил, что после сказал, что по

Турецкий министр также отметил, что

Чавушоглу вспомнил слова президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, подчеркнув, что они начнут принимать все необходимые меры, чтобы Греция не забыла, что "сеющий ветер пожинает бурю".

"И мы сделаем то, что необходимо. Однажды ночью, вдруг" - подчеркнул он.