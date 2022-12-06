Турция пригрозила Греции сделать "все необходимое" из-за нарушения мирного договора

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять меры, если Греция продолжит провокации в Эгейском море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .
На состоявшейся 6 декабря совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску Чавушоглу пояснил, что после сказал, что по
Турецкий министр также отметил, что
Чавушоглу вспомнил слова президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, подчеркнув, что они начнут принимать все необходимые меры, чтобы Греция не забыла, что "сеющий ветер пожинает бурю".
"И мы сделаем то, что необходимо. Однажды ночью, вдруг" - подчеркнул он.
Напомним, Турция приступила к поиску нефти и газа в Средиземном море.
Ранее мы писали, что в акватории Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как страны G7 и Евросоюз ввели предел цен на российскую нефть.
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