RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турция пригрозила Греции сделать "все необходимое" из-за нарушения мирного договора

Фото: Турция готова принять ответные меры на нарушение мирных договоров со стороны Греции (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять меры, если Греция продолжит провокации в Эгейском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

На состоявшейся 6 декабря совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску Чавушоглу пояснил, что после сказал, что по

Турецкий министр также отметил, что

Чавушоглу вспомнил слова президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, подчеркнув, что они начнут принимать все необходимые меры, чтобы Греция не забыла, что "сеющий ветер пожинает бурю".

"И мы сделаем то, что необходимо. Однажды ночью, вдруг" - подчеркнул он.

Напомним, Турция приступила к поиску нефти и газа в Средиземном море.

Ранее мы писали, что в акватории Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как страны G7 и Евросоюз ввели предел цен на российскую нефть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияГрецияМевлют Чавушоглу