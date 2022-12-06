Туреччина пригрозила Греції зробити "все необхідне" через порушення мирного договору

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, заявив, що Туреччина готова вжити заходів, якщо Греція продовжить провокації в Егейському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

На спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску, що відбулась 6 грудня, Чавушоглу пояснив, що після військових навчань, які Греція провела на островах Родос і Лесбос, Туреччина не може мовчати. Він сказав, що за Лозаннським і Паризьким мирним договором 1947 року, Греція не може озброювати острови, які були їй передані в 1923 році.

"Оскільки ця угода називається "мирним договором", то Греція не може поставляти зброю в ці території",- сказав він.

Турецький міністр також відзначив, що Греція "насправді не хоче миру", якщо вона порушує мирні угоди.

"Якщо Греція не відмовиться від цього порушення, їхній суверенітет буде обговорюватися (мова про острови - ред.)... Тому Греція повинна відмовитися від порушення статусу демілітаризованих островів. Або Греція зробить крок назад і дотримається цих угод, або ми зробимо те, що необхідно", - додав він, підкреслюючи, що існує прямий зв'язок між статусом демілітаризованих островів і їхнім суверенітетом.

Чавушоглу згадав слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, наголосивши, що вони почнуть вживати всіх необхідних заходів, щоб Греція не забула, що "той, хто сіє вітер, пожинає бурю".

"І ми зробимо те, що необхідно. Однієї ночі, раптом" - наголосив він.