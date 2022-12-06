ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччина пригрозила Греції зробити "все необхідне" через порушення мирного договору

Новость на русском →
Анкара, Вівторок 06 грудня 2022 16:21
Туреччина пригрозила Греції зробити "все необхідне" через порушення мирного договору Фото: Туреччина готова вжити заходів у відповідь на порушення мирних договорів з боку Греції (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, заявив, що Туреччина готова вжити заходів, якщо Греція продовжить провокації в Егейському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

На спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску, що відбулась 6 грудня, Чавушоглу пояснив, що після військових навчань, які Греція провела на островах Родос і Лесбос, Туреччина не може мовчати. Він сказав, що за Лозаннським і Паризьким мирним договором 1947 року, Греція не може озброювати острови, які були їй передані в 1923 році.

"Оскільки ця угода називається "мирним договором", то Греція не може поставляти зброю в ці території",- сказав він.

Турецький міністр також відзначив, що Греція "насправді не хоче миру", якщо вона порушує мирні угоди.

"Якщо Греція не відмовиться від цього порушення, їхній суверенітет буде обговорюватися (мова про острови - ред.)... Тому Греція повинна відмовитися від порушення статусу демілітаризованих островів. Або Греція зробить крок назад і дотримається цих угод, або ми зробимо те, що необхідно", - додав він, підкреслюючи, що існує прямий зв'язок між статусом демілітаризованих островів і їхнім суверенітетом.

Чавушоглу згадав слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, наголосивши, що вони почнуть вживати всіх необхідних заходів, щоб Греція не забула, що "той, хто сіє вітер, пожинає бурю".

"І ми зробимо те, що необхідно. Однієї ночі, раптом" - наголосив він.

Нагадаємо, Туреччина розпочала роботи з пошуку нафти та газу в Середземному морі.

Раніше ми писали, що в акваторії Туреччини утворилася пробка з нафтових танкерів після того, як країни G7 та Євросоюз запровадили ліміт цін на російську нафту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Греція Мевлют Чавушоглу
NEWS
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України