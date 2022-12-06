Турция пригрозила Греции сделать "все необходимое" из-за нарушения мирного договора

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова принять меры, если Греция продолжит провокации в Эгейском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu .

На состоявшейся 6 декабря совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску Чавушоглу пояснил, что после военных учений, которые Греция провела на островах Родос и Лесбос, Турция не может молчать. Он сказал, что по Лозанскому и Парижскому мирному договору 1947 года Греция не может вооружать острова, которые были ей переданы в 1923 году.

"Поскольку это соглашение называется "мирным договором", то Греция не может поставлять оружие в эти территории", - сказал он.

Турецкий министр также отметил, что Греция "на самом деле не хочет мира", если она нарушает мирные соглашения.

"Если Греция не откажется от этого нарушения, их суверенитет будет обсуждаться (речь об островах - ред.)... Поэтому Греция должна отказаться от нарушения статуса демилитаризованных островов. Или Греция сделает шаг назад и сдержит эти соглашения, или мы сделаем то, что необходимо", - добавил он, подчеркивая, что существует прямая связь между статусом демилитаризованных островов и их суверенитетом.

Чавушоглу вспомнил слова президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, подчеркнув, что они начнут принимать все необходимые меры, чтобы Греция не забыла, что "сеющий ветер пожинает бурю".

"И мы сделаем то, что необходимо. Однажды ночью, вдруг" - подчеркнул он.