Туреччина повторно запропонує провести мирні переговори між Україною та РФ, - Reuters

Глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повторить пропозицію Анкари провести мирні переговори між Україною та Росією. Це має відбутися завтра, 2 березня, на зустрічі європейських лідерів у Лондоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами дипломатичного джерела, Фідан поінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини з пошуку "справедливого і міцного миру" в Україні, де зараз відбувається війна. Він також підтвердив прихильність Анкари територіальній цілісності та суверенітету України.
Очікується, що Фідан "підкреслить, що Туреччина, яка приймала прямі переговори між Росією та Україною в березні 2022 року, готова взяти на себе цю роль у майбутній період". Крім того, він зазначить, що всі сторони мають спільно зосередитися на довгостроковій регіональній безпеці та стабільності, а також економічному процвітанні під час переговорів.
Reuters нагадало, що Туреччина, яка неодноразово закликала до припинення вогню з 2024 року, привітала ініціативу США щодо припинення війни, яку було зірвано публічною суперечкою між президентами України та США в п'ятницю у Вашингтоні.
Нагадаємо, днями Bloomberg писало, що Туреччина могла б відправити своїх військових в Україну. Однак Анкара не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо не буде залучена до всіх консультацій і підготовки щодо її формування.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що турецькі компанії допоможуть відновити Україну. Країна вже передала Туреччині проєкти з відновлення, які заплановано на 2025 рік, а тендери на проєкти будуть оголошені у квітні-травні.
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