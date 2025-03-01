Туреччина повторно запропонує провести мирні переговори між Україною та РФ, - Reuters

За словами дипломатичного джерела, Фідан поінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини з пошуку "справедливого і міцного миру" в Україні, де зараз відбувається війна. Він також підтвердив прихильність Анкари територіальній цілісності та суверенітету України.

Очікується, що Фідан "підкреслить, що Туреччина, яка приймала прямі переговори між Росією та Україною в березні 2022 року, готова взяти на себе цю роль у майбутній період". Крім того, він зазначить, що всі сторони мають спільно зосередитися на довгостроковій регіональній безпеці та стабільності, а також економічному процвітанні під час переговорів.

Reuters нагадало, що Туреччина, яка неодноразово закликала до припинення вогню з 2024 року, привітала ініціативу США щодо припинення війни, яку було зірвано публічною суперечкою між президентами України та США в п'ятницю у Вашингтоні.