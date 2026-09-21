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Туреччина постачає в Україну труби з металу РФ: металурги вимагають антидемпінгових розслідувань

13:17 21.09.2026 Пн
3 хв
aimg Сергій Новіков
Турецькі труби витісняють українську продукцію з ринку (фото: Getty Images)

Українські виробники стикаються з конкуренцією з боку турецької металопродукції, яка виробляється з використанням російських напівфабрикатів. В той самий час ЄС обмежує доступ української сталі на свій ринок, але відкриває його для російської продукції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова операційного директора Групи Метінвест Олександра Мироненко в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Україна змушена купляти турецькі труби

За його словами Мироненко, проблема вже відчутна і на внутрішньому українському ринку. Україна, зокрема, збільшує закупівлі труб у Туреччині.

"Фактично це означає, що Україна купує російський метал, тому що турки катають рулон із дешевого російського слябу", – каже він.

Фахіець додав, що турецькі виробники витісняють українських виробників одразу в кількох сегментах – труб, рулонного прокату та арматури.

"Туреччина зараз демпінгує скрізь - на трубах, рулонах, арматурі. Беруть дешевий російський сляб, переробляють його у трубу й завалюють цією дешевою продукцією всі ринки, включно з українським", – зауважив він.

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Захист у торгівлі недостатній

Мироненко зазначив, що Україна при цьому повільно застосовує інструменти торговельного захисту.

"Поки ЄС і США оперативно застосовують антидемпінгові інструменти для власних виробників, в Україні торговельний захист внутрішнього ринку роками узгоджується, а демпінговий імпорт тим часом витісняє українську продукцію навіть на нашому власному ринку", – наголосив він.

За його словами, українські підприємства могли б збільшувати виробництво всередині країни. Зокрема, "Інтерпайп" міг би виробляти більше труб замість турецьких, а "Запоріжсталь" – постачати більше прокату для такого виробництва.

Український експорт обмежений

Окремо Мироненко звернув увагу на ситуацію на ринку ЄС: за його словами, європейські партнери обмежують український експорт квотами та механізмом CBAM, але водночас продовжують купувати російські напівфабрикати.

"Європа чомусь намагається захиститися насамперед коштом України. Російські напівфабрикати як купували, так і купують. Виходить політика подвійних стандартів", – заявив він.

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Тим часом Україна через блокаду портів фактично залежить від європейського ринку, тоді як інші напрямки стали економічно невигідними через високу вартість логістики.

Ситуація, коли українська продукція стикається з обмеженнями в ЄС, а дешевий метал російського походження через Туреччину продовжує конкурувати з українськими виробниками, додатково погіршує становище галузі.

Раніше у Федерації металургів заявили, що Україна має оперативно розпочати антидемпінгові розслідування щодо металопродукції з Туреччини, оскільки значна частина її цінової переваги формується завдяки дешевій російській сировині.

Такий імпорт витісняє українських виробників із внутрішнього ринку, скорочує завантаження підприємств, зайнятість і податкові надходження.

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