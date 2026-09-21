Турция поставляет в Украину трубы из металла РФ: металлурги требуют антидемпинговых расследований

Украина вынуждена покупать турецкие трубы

По его словам Мироненко, проблема уже ощутима и на внутреннем украинском рынке. Украина, в частности, увеличивает закупки труб в Турции.

"Фактически это означает, что Украина покупает российский металл, потому что турки катают рулон из дешевого российского сляба", – говорит он.

Специалист добавил, что турецкие производители вытесняют украинских производителей сразу в нескольких сегментах – труб, рулонного проката и арматуры.

"Турция сейчас демпингует везде – на трубах, рулонах, арматуре. Берут дешевый российский сляб, перерабатывают его в трубу и заваливают этой дешевой продукцией все рынки, включая украинский", – отметил он.

Защита в торговле недостаточна

Мироненко отметил, что Украина при этом медленно применяет инструменты торговой защиты.

"Пока ЕС и США оперативно применяют антидемпинговые инструменты для собственных производителей, в Украине торговая защита внутреннего рынка годами согласовывается, а демпинговый импорт в это время вытесняет украинскую продукцию даже на нашем собственном рынке", - подчеркнул он.

По его словам, украинские предприятия могли бы увеличивать производство внутри страны. В частности, "Интерпайп" мог бы производить больше труб вместо турецких, а "Запорожсталь" – поставлять больше проката для такого производства.

Украинский экспорт ограничен

Отдельно Мироненко обратил внимание на ситуацию на рынке ЕС: по его словам, европейские партнеры ограничивают украинский экспорт квотами и механизмом CBAM, но продолжают покупать российские полуфабрикаты.

"Европа почему-то пытается защититься в первую очередь на средства Украины. Российские полуфабрикаты как покупали, так и покупают. Выходит политика двойных стандартов", – заявил он.

Между тем, Украина из-за блокады портов фактически зависит от европейского рынка, тогда как другие направления стали экономически невыгодными из-за высокой стоимости логистики.

Ситуация, когда украинская продукция сталкивается с ограничениями в ЕС, а дешевый металл российского происхождения через Турцию продолжает конкурировать с украинскими производителями дополнительно ухудшает положение отрасли.