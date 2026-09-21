Турция поставляет в Украину трубы из металла РФ: металлурги требуют антидемпинговых расследований

Украинские производители сталкиваются с конкуренцией со стороны турецкой металлопродукции, производимой с использованием российских полуфабрикатов. В то же время, ЕС ограничивает доступ украинской стали на свой рынок, но открывает его для российской продукции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова операционного директора Группы Метинвеста Александра Мироненко в интервью Forbes Ukraine.
По его словам Мироненко, проблема уже ощутима и на внутреннем украинском рынке. Украина, в частности, увеличивает закупки труб в Турции.
"Фактически это означает, что Украина покупает российский металл, потому что турки катают рулон из дешевого российского сляба", – говорит он.
Специалист добавил, что турецкие производители вытесняют украинских производителей сразу в нескольких сегментах – труб, рулонного проката и арматуры.
"Турция сейчас демпингует везде – на трубах, рулонах, арматуре. Берут дешевый российский сляб, перерабатывают его в трубу и заваливают этой дешевой продукцией все рынки, включая украинский", – отметил он.
Мироненко отметил, что Украина при этом медленно применяет инструменты торговой защиты.
"Пока ЕС и США оперативно применяют антидемпинговые инструменты для собственных производителей, в Украине торговая защита внутреннего рынка годами согласовывается, а демпинговый импорт в это время вытесняет украинскую продукцию даже на нашем собственном рынке", - подчеркнул он.
По его словам, украинские предприятия могли бы увеличивать производство внутри страны. В частности, "Интерпайп" мог бы производить больше труб вместо турецких, а "Запорожсталь" – поставлять больше проката для такого производства.
Отдельно Мироненко обратил внимание на ситуацию на рынке ЕС: по его словам, европейские партнеры ограничивают украинский экспорт квотами и механизмом CBAM, но продолжают покупать российские полуфабрикаты.
"Европа почему-то пытается защититься в первую очередь на средства Украины. Российские полуфабрикаты как покупали, так и покупают. Выходит политика двойных стандартов", – заявил он.
Между тем, Украина из-за блокады портов фактически зависит от европейского рынка, тогда как другие направления стали экономически невыгодными из-за высокой стоимости логистики.
Ситуация, когда украинская продукция сталкивается с ограничениями в ЕС, а дешевый металл российского происхождения через Турцию продолжает конкурировать с украинскими производителями дополнительно ухудшает положение отрасли.
Ранее в Федерации металлургов заявили, что Украина должна оперативно приступить к антидемпинговым расследованиям по металлопродукции из Турции , поскольку значительная часть ее ценового преимущества формируется благодаря дешевому российскому сырью.
Такой импорт вытесняет украинских производителей с внутреннего рынка, сокращает загрузку предприятий, занятость и налоговые поступления.