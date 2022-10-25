Туреччина попросила у Кремля відстрочення платежів за газ до перевиборів Ердогана

Туреччина також просить російський "Газпром" можливість відстрочити платежі. Небаті сказав, що чекає на "хороші новини" на обох фронтах.

Міністр також підтвердив, що Росатом перерахував до Туреччини гроші на будівництво атомної електростанції на південному узбережжі країни - крок, який, на думку аналітиків, збільшив валютні резерви турецького центрального банку приблизно на 10 млрд доларів. Суму він повідомити відмовився.

Він висловив упевненість у тому, що Туреччина "дуже комфортно" уникне кризи платіжного балансу наступного року, незважаючи на рахунок за імпорт енергії на 100 млрд доларів.

Зв'язки з Москвою

Він назвав економічні зв'язки Анкари з Росією "добросусідськими відносинами", відносинами", незважаючи на те, що західні уряди висловлюють побоювання, що країна служить лазівкою для Москви, що дозволяє ухилятися від санкцій.

Він сказав, що "опозиційні елементи" всередині та за межами Туреччини "навмисно ставили під сумнів" фінансові зв'язки країни з Росією, визнавши при цьому, що до її фінансової системи був приплив готівки.

Офіційні особи США та ЄС стурбовані тим, що Туреччина, член НАТО, яка межує з Росією та Україною Чорним морем, послаблює фінансовий тиск на Москву, не беручи участі в західних санкціях. Небаті наполягає на тому, що економічні зв'язки між двома країнами були "законними".

"Туреччина - країна, яка дуже обережно діє в рамках міжнародної фінансової системи. Це не та країна, поведінка якої може призвести до порушень міжнародної фінансової системи. Ми абсолютно впевнені в цьому. Все приходить до нас легальними шляхами", - сказав Небаті.

Таємничі мільярди

Економіка Туреччини, яка залежить від припливу іноземного капіталу, перебуває під сильним тиском через високі ціни на сировинні товари, стрімке зростання долара США та неортодоксальну грошово-кредитну та фіскальну політику, через яку традиційні інвестори тікають з одного з найбільших ринків світу, що розвиваються. .

Небаті, призначений у грудні, пролив світло на загадкові фонди, які відіграли ключову роль у фінансуванні великого дефіциту рахунку поточних операцій, викликаного рахунком за імпорт, що перевищує вартість експорту країни. Чистий приплив, класифікований турецьким центральним банком як "чисті помилки та недогляди" - гроші, походження яких неясно, - досяг рекордних 28 млрд доларів за перші вісім місяців 2022 року.

Ці вливання профінансували близько 70% дефіциту рахунку поточних операцій у розмірі 40 млрд доларів та викликали невдоволення економістів та західних урядів. Небаті сказав, що, на його думку, невраховані прибутки від туризму були ключовим компонентом.

За його словами, деякі були отримані від росіян, багато хто з яких використовував готівку, тому що не міг користуватися фінансовою системою через західні санкції проти Москви. Росіяни були другою за величиною групою іноземних гостей Туреччини цього року.

Як ще одне джерело припливу міністр фінансів назвав той факт, що Туреччина була "оточена війною" в Росії, Україні, Сирії та Іраку. Він додав, що турецькі компанії та приватні особи репатріювали гроші, які зберігалися в офшорах, назад у країну - це явище, за його словами, також іноді було засноване на готівці. За його словами, всі гроші були законними, незважаючи на побоювання в західних столицях, що використання готівки унеможливлює відстеження справжнього походження коштів. Небаті передбачив, що смуга припливу продовжиться.

"Неортодоксальна" фінансова політика Ердогана

Небаті, який є третім міністром фінансів Туреччини за три роки, розпочав енергійний захист неортодоксальної економічної політики Ердогана, наполягаючи на тому, що країна переживає "трансформацію".

Ердоган, який відкидає економічний принцип, згідно з яким підвищення процентних ставок стримує інфляцію, викликав низку валютних криз та нападів надвисокої інфляції, оскільки він наполягав на зниженні вартості запозичень для стимулювання зростання.

Центральний банк минулого тижня знизив ставки третій місяць поспіль, незважаючи на те, що у вересні інфляція перевищила 83%. Президент Туреччини стверджує, що він дотримується нової економічної моделі, яка використовуватиме слабку ліру, яка втратила за 12 місяців втратила близько половини своєї вартості по відношенню до долара США, для збільшення внутрішнього виробництва, створення робочих місць та збільшення експорту.

Але турбулентність призвела до різкого падіння добробуту: валовий внутрішній продукт на душу населення впав з пікового рівня 12 500 доларів у 2013 році до приблизно 9 500 доларів минулого року.

Небаті сказав, що видимий достаток десятирічної давності був "віртуальним багатством", тому що в країні була надто сильна ліра, високий зовнішній борг, велика кількість імпорту, низьке внутрішнє виробництво та "багатство вивозилося з країни".

Однак він визнав, що багато турків переживають "болісний період" - і що він сам був змушений обмежувати свої покупки під час поїздок за кордон. Але він додав, що уряд прагне зменшити біль за допомогою соціальних виплат, включаючи два підвищення мінімальної заробітної плати цього року.