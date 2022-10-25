Турция попросила у Кремля отсрочки платежей за газ до перевыборов Эрдогана

Турция также просит у российского "Газпрома" возможность отсрочить платежи. Небати сказал, что ожидает "хороших новостей" на обоих фронтах.

Министр также подтвердил, что "Росатом" перечислил в Турцию деньги на строительство атомной электростанции на южном побережье страны - шаг, который, по мнению аналитиков, увеличил валютные резервы турецкого центрального банка примерно на 10 млрд долларов. Сумму он сообщить отказался.

Он выразил уверенность в том, что Турция "очень комфортно" избежит кризиса платежного баланса в следующем году, несмотря на счет за импорт энергии на 100 млрд долларов.

Связи с Москвой

Он назвал экономические связи Анкары с Россией "добрососедскими отношениями", отношениями", несмотря на то, что западные правительства высказывают опасения, что страна служит лазейкой для Москвы, позволяющей уклоняться от санкций.

Он сказал, что "оппозиционные элементы" внутри и за пределами Турции "намеренно ставили под сомнение" финансовые связи страны с Россией, признав при этом, что в ее финансовую систему был приток наличных денег.

Официальные лица США и ЕС обеспокоены тем, что Турция, член НАТО, которая граничит с Россией и Украиной по Черному морю, ослабляет финансовое давление на Москву, не участвуя в западных санкциях. Небати настаивает на том, что экономические связи между двумя странами были "законными".

"Турция - страна, которая очень осторожно действует в рамках международной финансовой системы. Это не та страна, поведение которой может привести к нарушениям международной финансовой системы. Мы абсолютно уверены в этом. Все приходит к нам легальными путями", - сказал Небати".

Таинственные миллиарды

Экономика Турции, которая зависит от притока иностранного капитала, находится под сильным давлением из-за высоких цен на сырьевые товары, стремительного роста доллара США и неортодоксальной денежно-кредитной и фискальной политики, из-за которой традиционные инвесторы бегут с одного из крупнейших развивающихся рынков мира.

Небати, назначенный в декабре, пролил свет на загадочные фонды, сыгравшие ключевую роль в финансировании большого дефицита счета текущих операций, вызванного счетом за импорт, превышающим стоимость экспорта страны. Чистый приток, классифицированный турецким центральным банком как "чистые ошибки и упущения" - деньги, происхождение которых неясно, - достиг рекордных 28 млрд долларов за первые восемь месяцев 2022 года.

Эти вливания профинансировали около 70% дефицита счета текущих операций в размере 40 млрд долларов и вызвали недовольство экономистов и западных правительств. Небати сказал, что, по его мнению, неучтенные доходы от туризма были ключевым компонентом.

По его словам, некоторые были получены от россиян, многие из которых использовали наличные деньги, потому что не могли пользоваться финансовой системой из-за западных санкций против Москвы. Россияне были второй по величине группой иностранных гостей Турции в этом году.

В качестве еще одного источника притока министр финансов назвал тот факт, что Турция была "окружена войной" в России, Украине, Сирии и Ираке. Он добавил, что турецкие компании и частные лица репатриировали деньги, которые хранились в офшорах, обратно в страну - это явление, по его словам, также иногда было основано на наличных деньгах. По его словам, все деньги были законными, несмотря на опасения в западных столицах, что использование наличных делает невозможным отследить истинное происхождение средств. Небати предсказал, что полоса притока продолжится.

"Неортодоксальная" финансовая политика Эрдогана

Небати, который является третьим министром финансов Турции за три года, начал энергичную защиту неортодоксальной экономической политики Эрдогана, настаивая на том, что страна переживает "трансформацию".

Эрдоган, который отвергает экономический принцип, согласно которому повышение процентных ставок сдерживает инфляцию, вызвал череду валютных кризисов и приступов сверхвысокой инфляции, поскольку он настаивал на снижении стоимости заимствований для стимулирования роста.

Центральный банк на прошлой неделе снизил ставки третий месяц подряд, несмотря на то, что в сентябре инфляция превысила 83%. Президент Турции утверждает, что он придерживается новой экономической модели, которая будет использовать слабую лиру, потерявшую за 12 месяцев потеряла около половины своей стоимости по отношению к доллару США, для увеличения внутреннего производства, создания рабочих мест и увеличения экспорта.

Но турбулентность привела к резкому падению благосостояния: валовой внутренний продукт на душу населения упал с пикового уровня в 12 500 долларов в 2013 году до примерно 9 500 долларов в прошлом году.

Небати сказал, что видимое изобилие десятилетней давности было "виртуальным богатством", потому что в стране была слишком сильная лира, высокий внешний долг, большое количество импорта, низкое внутреннее производство и "богатство вывозилось из страны".

Однако он признал, что многие турки переживают "болезненный период" - и что он сам был вынужден ограничивать свои покупки во время поездок за границу. Но он добавил, что правительство стремится уменьшить боль с помощью социальных выплат, включая два повышения минимальной заработной платы в этом году.