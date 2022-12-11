ua ru
Нд, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччина почала пропускати танкери з нафтою через Босфор та Дарданелли

Новость на русском →
Анкара, Неділя 11 грудня 2022 17:55
Туреччина почала пропускати танкери з нафтою через Босфор та Дарданелли Фото: Туреччина почала пропускати танкери з нафтою через Босфор та Дарданелли (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Черга з танкерів з нафтою, які чекають на прохід через Босфор і Дарданелли, почала зменшуватися. На думку експертів, це означає, що Анкара вирішила конфлікт, пов'язаний із страхуванням судів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Сьогодні, 11 грудня 19 танкерів чекали проходу через протоки Босфор та Дарданелли. На день раніше їх було 27. Чиновник, поінформований про ситуацію, підтвердив, що раніше заблоковані танкери почали пропускати.

Корок з танкерів, більшість з яких перевозить нафту з Казахстану, утворився через вимогу Туреччини пред'являти повну страховку, щоб суди були захищені від таких ризиків, як зіткнення та розливи. Туреччина зажадала від страхових компаній листа, який підтверджує страхування танкерів.

Раніше ми писали, що суттєво зросла кількість нафтових танкерів, які чекають у Чорному морі проходження стамбульської протоки Босфор на шляху до Середземного моря.

Також повідомлялося, що пробка з танкерів, яка утворилася біля берегів Туреччини , містить 18 млн барелів нафти. Уточнюється, що всі танкери, крім одного, мають на борту вантаж з Казахстану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Босфор
NEWS
Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру та енергетику
Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру та енергетику
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці