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Турция начала пропускать танкеры с нефтью через Босфор и Дарданеллы

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Анкара, Воскресенье 11 декабря 2022 17:55
Турция начала пропускать танкеры с нефтью через Босфор и Дарданеллы Фото: Турция начала пропускать танкеры с нефтью через Босфор и Дарданеллы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Очередь из танкеров с нефтью, ожидающих прохода через Босфор и Дарданеллы, начала уменьшаться. По мнению экспертов, это означает, что Анкара разрешила конфликт, связанный со страхованием судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сегодня, 11 декабря 19 танкеров ожидали прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Днем ранее их было 27. Чиновник, осведомленный о ситуации, подтвердил, что ранее заблокированные танкеры начали пропускать.

Пробка из танкеров, большинство из которых перевозит нефть из Казахстана, образовалась из-за требования Турции предъявлять полную страховку, чтобы суда были защищены от таких рисков, как столкновения и разливы. Турция потребовала от страховых компаний письмо, подтверждающие страхование танкеров.

Ранее мы писали, что существенно выросло количество нефтяных танкеров, ожидающих в Черном море прохождения стамбульского пролива Босфор на пути в Средиземное море.

Также сообщалось, что пробка из танкеров, которая образовалась у берегов Турции содержит 18 млн баррелей нефти. Уточняется, что все танкеры кроме одного имеют на борту груз из Казахстана.

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