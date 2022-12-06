Пробка з танкерів біля берегів Туреччини затримує 18 млн барелів нафти, - Bloomberg
Пробка з танкерів, що утворився біля берегів Туреччини, утримує 18 млн барелів нафти. Уточнюється, що всі танкери, крім одного, мають на борту вантаж із Казахстану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Уточнювалося, що перед протокою з боку Чорного моря стоять судна "Капітан Бармін", "Генерал Скобелєв", "Леді Марія", "Леді Арія", Caminero та Roschem 2.
Туреччина бажає, аби у кораблів був лист від їхньої страхової компанії. Він гарантує страхове покриття у турецьких водах, якщо вантаж був куплений за ціною 60 доларів за барель або нижче, чого поки що надано не було.
19 суден везуть казахстанську нафту КТК. Ще в одному - близько 1 мільйона барелів російської нафти Urals, призначеної для Індії.
Нагадаємо, що в акваторії Туреччини утворилася пробка з нафтових танкерів після того, як країни G7 та Євросоюз запровадили ліміт цін на російську нафту.
Як повідомляло РБК-Україна, з 5 грудня, набуло чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн ЄС. Також починає діяти стеля цін на нафту з РФ на рівні 60 доларів за барель.
Нагадаємо, країни "Великої сімки" та Австралія приєдналися до Європейського Союзу та встановили ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
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