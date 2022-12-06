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Пробка з танкерів біля берегів Туреччини затримує 18 млн барелів нафти, - Bloomberg

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Вівторок 06 грудня 2022 18:49
Пробка з танкерів біля берегів Туреччини затримує 18 млн барелів нафти, - Bloomberg Фото:Пробка з танкерів біля берегів Туреччини затримує 18 млн барелів нафти (fleetmon com)
Автор: Дмитро Браславський

Пробка з танкерів, що утворився біля берегів Туреччини, утримує 18 млн барелів нафти. Уточнюється, що всі танкери, крім одного, мають на борту вантаж із Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Уточнювалося, що перед протокою з боку Чорного моря стоять судна "Капітан Бармін", "Генерал Скобелєв", "Леді Марія", "Леді Арія", Caminero та Roschem 2.

Туреччина бажає, аби у кораблів був лист від їхньої страхової компанії. Він гарантує страхове покриття у турецьких водах, якщо вантаж був куплений за ціною 60 доларів за барель або нижче, чого поки що надано не було.

19 суден везуть казахстанську нафту КТК. Ще в одному - близько 1 мільйона барелів російської нафти Urals, призначеної для Індії.

Нагадаємо, що в акваторії Туреччини утворилася пробка з нафтових танкерів після того, як країни G7 та Євросоюз запровадили ліміт цін на російську нафту.

Як повідомляло РБК-Україна, з 5 грудня, набуло чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн ЄС. Також починає діяти стеля цін на нафту з РФ на рівні 60 доларів за барель.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" та Австралія приєдналися до Європейського Союзу та встановили ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

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