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Туреччина не підтримує російські спекуляції щодо термінів продовження "зернової угоди", - посол

Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (УНИАН)
Автор: Каріна Левицька

Туреччина не підтримує російських спекуляцій стосовно термінів продовження "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Туреччині Василя Боднаря під час брифінгу в "Медіа Центрі Україна".

"Є спекуляції російської сторони, що вона начебто хоче переглянути ("зернову угоду" - ред.), чи бажає продовження тільки на 60 днів. Це, звичайно, спроби країни-агресора маніпулювати як громадською думкою, так і посередниками", - повідомив дипломат.

За його словами, усі сторони Чорноморської зернової ініціативи, окрім Росії, погоджуються з тим, що вона була продовжена саме на 120 днів - а не 60, як про це каже російська сторона.

"Ми бачили заяву генерального секретаря ООН про те, що це є 120 днів. Ми також маємо чітку заяву й позицію турецької сторони про те, що в їхньому розумінні це також 120 днів", - підкреслив Боднар.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін погрожував не продовжувати "зернову угоду".

Проте у Міністерстві закордонних справ відповіли на шантаж Путіна щодо "зернової угоди".

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