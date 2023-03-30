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Турция не поддерживает российские спекуляции по срокам продления "зернового соглашения", - посол

Фото: посол Украины в Турции Василий Боднарь (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Турция не поддерживает российские спекуляции относительно сроков продления "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василия Боднаря во время брифинга в "Медиа Центре Украины".

"Есть спекуляции российской стороны, что она вроде бы хочет пересмотреть ("зерновое соглашение" - ред.), или желает продлить только на 60 дней. Это, конечно, попытки страны-агрессора манипулировать как общественным мнением, так и посредниками", - сообщил дипломат.

По его словам, все стороны Черноморской зерновой инициативы, кроме России, согласны с тем, что она была продлена именно на 120 дней - а не 60, как об этом говорит российская сторона.

"Мы видели заявление генерального секретаря ООН о том, что это 120 дней. Мы также имеем четкое заявление и позицию турецкой стороны о том, что в их понимании это также 120 дней", - подчеркнул Боднар.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин угрожал не продлевать "зерновое соглашение".

Однако в Министерстве иностранных дел ответили на шантаж Путина по поводу "зернового соглашения".

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