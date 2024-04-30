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Туреччина підтримає кандидатуру Рютте під час виборів нового генсека НАТО

Вівторок 30 квітня 2024 07:20
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Туреччина підтримає кандидатуру Рютте під час виборів нового генсека НАТО
Автор: Константин Широкун

Туреччина повідомила союзникам НАТО, що підтримає кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду нового генерального секретаря Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Низка офіційних осіб в Анкарі повідомили, що на таке рішення могла вплинути особиста зустріч Рютте з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом. Політики зустрічалися у Стамбулі минулого тижня.

Повідомляється, що Ердоган провів зустріч з Рютте віч-на-віч в особняку Вахдеттіна. Після переговорів Марк Рютте на спільній прес-конференції заявив, що південне крило НАТО потребує Туреччини та турецького керівництва.

"Туреччина відіграє вирішальну роль. При цьому вона докладає зусиль для врегулювання ситуації в Газі. Водночас вона докладає зусиль щодо цієї жахливої війни в Україні. Щодо цього ви гратимете важливу роль", - заявив прем'єр-міністр Нідерландів.

США, Франція, Німеччина, Британія та інші члени альянсу вже висловилися за підтримку кандидатури Рютте.

Вибори генсека НАТО

Цього року відбудуться вибори нового генерального секретаря НАТО. Раніше ЗМІ повідомляли, що, за попередніми даними, 28 із 32 країн-членів Північноатлантичного альянсу підтримують кандидатуру Рютте.

При цьому глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава наполягатиме на тому, щоб пост генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга зайняв представник Східної Європи, схожу позицію висловлювали глави Словаччини та Румунії.

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