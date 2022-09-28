UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туреччина перекрила Босфорську протоку через поломку судна, яке прямувало до Росії

Фото: Туреччина перекрила Босфор через поломку судна (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Рух суден Босфорською протокою сьогодні, 28 вересня, був перекритий. Причиною цього стала поломка корабля, який прямував до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

У Головному управлінні берегової безпеки Туреччини зазначили, що аварія сталася поблизу азійського берега Стамбула. За попередніми даними, у суховантажного судна Viva Eclipse виникли проблеми з керуванням, а саме блокування керма. До корабля направили буксири та катер екстрених служб.

Зазначається, що 190-метрове суховантажне судно ходить під прапором Панами. Воно прямувало до Росії.

Рух Босфором тимчасово припинили.

Нагадаємо, Україна закликала Туреччину закрити Босфор для кораблів, які перевозять зброю до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БосфорТурция