ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киев призвал Анкару закрыть Босфор российским судам, которые перевозят оружие, - WSJ

Новина українською →
Киев, Пятница 02 сентября 2022 12:49
Киев призвал Анкару закрыть Босфор российским судам, которые перевозят оружие, - WSJ Фото: Украина призвал Турцию закрыть Босфор российским судам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Киев призвал Анкару блокировать движение российских судов , которые, по данным Украины, перевозили военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Эти суда отправляются с российской базы в Сирии, а затем проходят через контролируемые Турцией проливы Босфор и Дарданеллы. Это единственный путь, которым российские корабли могут добраться из Средиземного в Черное море.

27 августа российское грузовое судно Sparta II переправило через турецкие проливы в черноморский порт ЗРК С-300. Судно принадлежит московской компании "Оборонлогистика", которая сотрудничает с Минобороны России. Компания находится в санкционном списке США. В "Оборонлогистике" утверждают, что судно перевозило оливковое масло.

Согласно конвенции Монтре, Турция имеет право блокировать заход военных кораблей других стран в Черное море при определенных условиях.

Ранее стало известно, что МИД Украины вызвало посла Турции в связи с информацией о возможной переброске российских систем противовоздушной обороны С-300 из Сирии через Босфор.

Также мы писали, что Россия могла вернуть свои зенитно-ракетные комплексы С-300, которые находились в Сирии. Эти системы могут использовать в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Вторжение России в Украину Украина
NEWS
Киев снова накрыл едкий смог
Киев снова накрыл едкий смог
DAILY
Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их