Турция перекрыла Босфорский пролив из-за поломки судна, следовавшего в Россию

Движение судов по Босфорскому проливу сегодня, 28 сентября, была перекрыто. Причиной этого стала поломка корабля, следовавшего в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.
В Главном управления береговой безопасности Турции отметили, что авария произошла вблизи азиатского берега Стамбула. По предварительным данным, у сухогруза Viva Eclipse возникли проблемы с управлением, а именно блокировка руля. К судну направили буксиры и катер экстренных служб.
Отмечается, что 190-метровый сухогруз ходит под флагом Панамы. Судно следовало в Россию.
Движение по Босфору временно приостановили.
Напомним, Украина призвала Турцию закрыть Босфор для кораблей, которые перевозят оружие в Россию.
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