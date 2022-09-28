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Турция перекрыла Босфорский пролив из-за поломки судна, следовавшего в Россию

Фото: Турция перекрыла Босфор из-за поломки судна (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Движение судов по Босфорскому проливу сегодня, 28 сентября, была перекрыто. Причиной этого стала поломка корабля, следовавшего в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

В Главном управления береговой безопасности Турции отметили, что авария произошла вблизи азиатского берега Стамбула. По предварительным данным, у сухогруза Viva Eclipse возникли проблемы с управлением, а именно блокировка руля. К судну направили буксиры и катер экстренных служб.

Отмечается, что 190-метровый сухогруз ходит под флагом Панамы. Судно следовало в Россию.

Движение по Босфору временно приостановили.

Напомним, Украина призвала Турцию закрыть Босфор для кораблей, которые перевозят оружие в Россию.

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БосфорТурция