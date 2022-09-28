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Туреччина перекрила Босфорську протоку через поломку судна, яке прямувало до Росії

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Стамбул, Середа 28 вересня 2022 18:10
Туреччина перекрила Босфорську протоку через поломку судна, яке прямувало до Росії Фото: Туреччина перекрила Босфор через поломку судна (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Рух суден Босфорською протокою сьогодні, 28 вересня, був перекритий. Причиною цього стала поломка корабля, який прямував до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

У Головному управлінні берегової безпеки Туреччини зазначили, що аварія сталася поблизу азійського берега Стамбула. За попередніми даними, у суховантажного судна Viva Eclipse виникли проблеми з керуванням, а саме блокування керма. До корабля направили буксири та катер екстрених служб.

Зазначається, що 190-метрове суховантажне судно ходить під прапором Панами. Воно прямувало до Росії.

Рух Босфором тимчасово припинили.

Нагадаємо, Україна закликала Туреччину закрити Босфор для кораблів, які перевозять зброю до Росії.

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