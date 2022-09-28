Туреччина перекрила Босфорську протоку через поломку судна, яке прямувало до Росії
Рух суден Босфорською протокою сьогодні, 28 вересня, був перекритий. Причиною цього стала поломка корабля, який прямував до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
У Головному управлінні берегової безпеки Туреччини зазначили, що аварія сталася поблизу азійського берега Стамбула. За попередніми даними, у суховантажного судна Viva Eclipse виникли проблеми з керуванням, а саме блокування керма. До корабля направили буксири та катер екстрених служб.
Зазначається, що 190-метрове суховантажне судно ходить під прапором Панами. Воно прямувало до Росії.
Рух Босфором тимчасово припинили.
Нагадаємо, Україна закликала Туреччину закрити Босфор для кораблів, які перевозять зброю до Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.