Турция получит часть российского дизтоплива по соглашению Трампа и Путина

Турция получит часть дизельного горючего, которое Россия поставляет на мировой рынок по соглашению с президентом США Дональдом Трампом. В Анкаре считают это соглашение важным для своей энергетической безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и интервью министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара.

"Россия в последние месяцы ограничивала экспорт дизтоплива, когда столкнулась с этой проблемой. Теперь они заключили соглашение по дизтопливу с Трампом... По результатам наших переговоров мы получим часть этого дизтоплива", - заявил Байрактар.

Сколько горючего достанется Турции и на каких условиях, министр не уточнил. Несколькими днями ранее, 16 октября, он принимал участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.

Турция зависит от импорта энергоносителей, в том числе из России, Ирана и Азербайджана. В то же время Анкара пытается диверсифицировать поставки, в частности, через соглашения с США.

Параллельно страна наращивает собственную добычу газа в Черном море. 17 октября Турция отправила туда первую плавучую платформу Osman Gazi, которая должна удвоить добычу на крупнейшем месторождении Сакарья – до 20 млн кубометров в сутки. Вторую платформу планируется запустить в начале 2028 года.