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Турция получит часть российского дизтоплива по соглашению Трампа и Путина

07:37 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Турция получит часть российского дизтоплива по соглашению Трампа и Путина Фото: Турция получит часть российского дизтоплива по соглашению США и России (Getty Images)
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Турция получит часть дизельного горючего, которое Россия поставляет на мировой рынок по соглашению с президентом США Дональдом Трампом. В Анкаре считают это соглашение важным для своей энергетической безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и интервью министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара.

"Россия в последние месяцы ограничивала экспорт дизтоплива, когда столкнулась с этой проблемой. Теперь они заключили соглашение по дизтопливу с Трампом... По результатам наших переговоров мы получим часть этого дизтоплива", - заявил Байрактар.

Сколько горючего достанется Турции и на каких условиях, министр не уточнил. Несколькими днями ранее, 16 октября, он принимал участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.

Турция зависит от импорта энергоносителей, в том числе из России, Ирана и Азербайджана. В то же время Анкара пытается диверсифицировать поставки, в частности, через соглашения с США.

Параллельно страна наращивает собственную добычу газа в Черном море. 17 октября Турция отправила туда первую плавучую платформу Osman Gazi, которая должна удвоить добычу на крупнейшем месторождении Сакарья – до 20 млн кубометров в сутки. Вторую платформу планируется запустить в начале 2028 года.

Соглашение по дизтопливу Трамп заключил с Москвой в начале октября. Минфин США открыл рынок для российского дизтоплива , сняв с него санкции до 7 апреля 2027 года. Соглашение резко раскритиковали Зеленский, европейские лидеры и часть республиканцев в Конгрессе, а в Украине его назвали нечестным.

Сам Трамп объясняет удорожание горючего ударами Украины по НПЗ и заявляет, что Зеленский сознательно бьет по российской переработке нефти.

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