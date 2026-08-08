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Турция ограничила проход судов в Черное море из-за всплеска атак, - Bloomberg

17:34 08.08.2026 Сб
3 мин
Ограничения коснулись судов, направляющихся в Россию и Украину
aimg Валерия Абабина
Турция ограничила проход судов в Черное море из-за всплеска атак, - Bloomberg Фото: Судно в Черном море (Getty Images)
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Турция ограничила движение некоторых коммерческих судов в Черном море. Причиной стало беспокойство Анкары из-за учащения атак на суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Что известно об ограничениях

По словам источников издания, осведомленных с ситуацией, Генеральное управление безопасности прибрежных зон Турции сообщило нескольким судам, следующим в российский Новороссийск, о приостановлении выдачи транзитных разрешений или необходимости в дополнительном времени для рассмотрения заявок на проход через пролив Дарданеллы.

Новороссийск является ключевым центром экспорта нефти и зерна. По информации источников, некоторым судам сообщили, что ограничение также распространяется на суда, следующие в Украину. Официальные объяснения своего решения власти не предоставили.

Кого не коснулись ограничения

Суда, направляющиеся к другим пунктам назначения, похоже, не пострадали. По данным отслеживания судов, собранных Bloomberg, в субботу через Дарданеллы на север продолжали двигаться суда, следующие в болгарские, румынские, грузинские и турецкие порты.

Почему Анкара пошла на этот шаг

Ранее на этой неделе МИД Турции заявил, что группа ее граждан получила ранения в результате атак беспилотников на два турецких судна.

"Мы повторяем наш призыв ко всем соответствующим участникам, особенно к воюющим сторонам, срочно принять конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море", - говорится в заявлении турецкого МИД.

В Анкаре предупредили, что эскалация будет иметь "многогранные негативные последствия", в частности для продовольственной безопасности.

Риски для мировой торговли

В прошлом месяце турецкое судно также атаковали вблизи нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.

Это был один из ряда ударов, которые не раз заставляли объект останавливать и возобновлять загрузку.

Задержки угрожают осложнить мировую торговлю в то время, когда потоки нефти уже нарушены из-за войны в Иране и сокращения объемов через Ормузский пролив.

Кроме того, усиление атак в Черном море вызвало обеспокоенность поставкой зерна из региона, что способствовало росту цен на пшеницу до двухлетнего максимума в июле.

Напомним, проход судов через Босфор и Дарданеллу регулирует Конвенция Монтре в 1936 году.

Она обязывает Турцию сохранять свободу судоходства для торговых флотов даже во время войны, поэтому Анкара не может полностью закрыть проливы для российских гражданских судов.

В то же время, еще в начале полномасштабного вторжения Турция задействовала положение конвенции и закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон.

Эти проливы остаются единственными морскими воротами для украинского экспорта и импорта, и именно через них проходил "зерновой коридор".

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