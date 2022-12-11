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Туреччина надасть Україні гуманітарну допомогу для подолання зими

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Неділя 11 грудня 2022 19:08
Туреччина надасть Україні гуманітарну допомогу для подолання зими Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images )
Автор: Сергій Пишкін

Під час переговорів президента України Володимира Зеленського та голови Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, останній заявив про підготовку гуманітарної допомоги для нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Anadolu.

Під час переговорів Ердоган запевнив у тому, що Туреччина докладає зусилля для задоволення гуманітарних потреб України для подолання зимових місяців.

"Президент Ердоган повідомив, що його дружина Еміне Ердоган тісно співпрацює з групою з 1033 українських дітей-сиріт та їхніми супроводжуючими, яких вони приймають в Анкарі", - пише видання.

Також Ердоган висловив сподівання на те, що зерновий коридор буде розширений для включення різних продуктів харчування й інших товарів.

"Президент Ердоган заявив, що вони також оцінили внесок, який може бути зроблений у зусилля з реалізації мирного плану, оголошеного президентом Зеленським на саміті G20", - додає видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Ердоган сьогодні, 11 грудня, зателефонував Зеленському після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

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