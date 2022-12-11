Туреччина надасть Україні гуманітарну допомогу для подолання зими

Під час переговорів президента України Володимира Зеленського та голови Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, останній заявив про підготовку гуманітарної допомоги для нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Anadolu .

Під час переговорів Ердоган запевнив у тому, що Туреччина докладає зусилля для задоволення гуманітарних потреб України для подолання зимових місяців.

"Президент Ердоган повідомив, що його дружина Еміне Ердоган тісно співпрацює з групою з 1033 українських дітей-сиріт та їхніми супроводжуючими, яких вони приймають в Анкарі", - пише видання.

Також Ердоган висловив сподівання на те, що зерновий коридор буде розширений для включення різних продуктів харчування й інших товарів.

"Президент Ердоган заявив, що вони також оцінили внесок, який може бути зроблений у зусилля з реалізації мирного плану, оголошеного президентом Зеленським на саміті G20", - додає видання.