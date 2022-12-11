Ердоган подзвонив Зеленському після розмови з Путіним: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у неділю, 11 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram .

Зазначимо, що до розмови з Зеленським Ердоган поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним.

Зеленський подякував Ердогану за те, що Туреччина дала притулок українським дітям, а також за сотні генераторів для наших міст.

"Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи Grain from Ukraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору", - написав український президент.

Нагадаємо, нещодавно Ердоган розповідав про свій намір зателефонувати Путіну, а після цього подзвонити Зеленському.

Зазначимо, що 18 листопада Ердоган вже проводив переговори з Путіним, а потім говорив із Зеленським.

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