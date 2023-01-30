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Туреччина може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції, - МЗС

Фото: глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Туреччина може піти на розгляд заявки Фінляндії щодо вступу в НАТО окремо від Швеції. Але офіційного рішення поки що немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, якого цитує Reuters.

"Це справедливий підхід, щоб встановити різницю між проблемною країною та менш проблемною. Ми можемо оцінити (фінські та шведські) заявки на НАТО окремо, якщо Альянс та ці країни приймуть рішення щодо цього", - сказав Чавушоглу.

За його словами, Туреччина ніколи не виступала проти розширення НАТО, але кроків, зроблених Швецією відповідно до тристоронньої угоди (Туреччини зі Швецією та Фінляндією щодо виконання передумов для кандидатства в НАТО), підписаної минулого року, нібито "недостатньо".

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган натякнув, що Анкара може розглянути заявку на вступ Фінляндії до Альянсу раніше, ніж Швеції.

Додамо, до цього глава МЗС Швеції Тобіас Більстремроцес сказав, процес вступу обох країн до НАТО триває, попри заяви президента Туреччини про те, що Швеція не повинна очікувати, що його країна схвалить її членство після інциденту зі спаленням Корану.

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