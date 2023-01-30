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Турция может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции, - МИД

Фото: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Турция может пойти на рассмотрение заявки Финляндии о вступлении в НАТО отдельно от Швеции. Но официального решения пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, которого цитирует Reuters.

"Это справедливый подход, чтобы установить разницу между проблемной и менее проблемной страной. Мы можем оценить (финские и шведские) заявки на НАТО отдельно, если Альянс и эти страны примут решение по этому поводу", - сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция никогда не выступала против расширения НАТО, но шагов, сделанных Швецией в соответствии с трехсторонним соглашением (Турции со Швецией и Финляндией по выполнению условий для кандидатства в НАТО), подписанного в прошлом году, якобы "недостаточно".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что Анкара может рассмотреть заявку на вступление Финляндии в Альянс раньше Швеции.

Добавим, до этого глава МИД Швеции Тобиас Бильстремроцес сказал, что процесс вступления обеих стран в НАТО продолжается, несмотря на заявления президента Турции о том, что Швеция не должна ожидать, что его страна одобрит ее членство после инцидента с сожжением Корана.

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НАТОШвецияТурцияФинляндия