Туреччина може прискорити ратифікацію членства Швеції в НАТО, - Bloomberg

Рішення парламенту, як пише видання, "фактично розчистило шлях" до негайного розгляду заявки Швеції на вступ до НАТО у разі відповідного прохання уряду.

Також зазначається, що канікули комітету у закордонних справах розпочались саме сьогодні, 15 липня.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році, і з того часу її членство ратифікували всі союзники Альянсу, крім Угорщини та Туреччини. Анкара, зі свого боку, блокувала ратифікацію Швеції через те, що нібито Стокгольм приховує курдські групи, які, на думку Туреччини, є терористичними.

Як пише видання, вступ Швеції до НАТО закріпить контроль Північноатлантичного Альянсу над Балтійським морем і дасть перевагу в Арктичному регіоні - обох стратегічних воротах для Росії.

Тим часом за словами турецького президента Реджеп Таїпа Ердогана, вступ Швеції до НАТО в Анкарі нібито розглядатимуть не раніше осені.