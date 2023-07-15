ua ru
Сб, 15 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччина може прискорити ратифікацію членства Швеції в НАТО, - Bloomberg

Новость на русском →
Субота 15 липня 2023 08:47
Туреччина може прискорити ратифікацію членства Швеції в НАТО, - Bloomberg Фото: Туреччина може прискорити ратифікацію членства Швеції в НАТО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Парламент Туреччини дозволив комітету у закордонних справах продовжувати роботу під час двомісячних літніх канікул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Рішення парламенту, як пише видання, "фактично розчистило шлях" до негайного розгляду заявки Швеції на вступ до НАТО у разі відповідного прохання уряду.

Також зазначається, що канікули комітету у закордонних справах розпочались саме сьогодні, 15 липня.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році, і з того часу її членство ратифікували всі союзники Альянсу, крім Угорщини та Туреччини. Анкара, зі свого боку, блокувала ратифікацію Швеції через те, що нібито Стокгольм приховує курдські групи, які, на думку Туреччини, є терористичними.

Як пише видання, вступ Швеції до НАТО закріпить контроль Північноатлантичного Альянсу над Балтійським морем і дасть перевагу в Арктичному регіоні - обох стратегічних воротах для Росії.

Тим часом за словами турецького президента Реджеп Таїпа Ердогана, вступ Швеції до НАТО в Анкарі нібито розглядатимуть не раніше осені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Швеція
NEWS
ЗСУ просуваються на усіх ділянках фронту: карти боїв ISW
ЗСУ просуваються на усіх ділянках фронту: карти боїв ISW
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України