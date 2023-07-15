Турция может ускорить ратификацию членства Швеции в НАТО, - Bloomberg

Парламент Турции разрешил комитету по иностранным делам продолжать работу во время двухмесячных летних каникул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Решение парламента, как пишет издание, "фактически расчистило путь" к немедленному рассмотрению заявки Швеции на вступление в НАТО в случае соответствующей просьбы правительства.

Также отмечается, что каникулы комитета по иностранным делам начались именно сегодня, 15 июля.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году, и с тех пор ее членство ратифицировали все союзники Альянса, кроме Венгрии и Турции. Анкара, со своей стороны, блокировала ратификацию Швеции из-за того, что якобы Стокгольм скрывает курдские группы, которые, по мнению Турции, являются террористическими.

Как пишет издание, вступление Швеции в НАТО закрепит контроль Североатлантического Альянса над Балтийским морем и даст преимущество в Арктическом регионе - обоих стратегических воротах для России.

Между тем, по словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вступление Швеции в НАТО в Анкаре якобы будет рассматриваться не ранее осени.