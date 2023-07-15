ua ru
Сб, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Турция может ускорить ратификацию членства Швеции в НАТО, - Bloomberg

Новина українською →
Суббота 15 июля 2023 08:47
Турция может ускорить ратификацию членства Швеции в НАТО, - Bloomberg Фото: Турция может ускорить ратификацию членства Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Парламент Турции разрешил комитету по иностранным делам продолжать работу во время двухмесячных летних каникул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Решение парламента, как пишет издание, "фактически расчистило путь" к немедленному рассмотрению заявки Швеции на вступление в НАТО в случае соответствующей просьбы правительства.

Также отмечается, что каникулы комитета по иностранным делам начались именно сегодня, 15 июля.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году, и с тех пор ее членство ратифицировали все союзники Альянса, кроме Венгрии и Турции. Анкара, со своей стороны, блокировала ратификацию Швеции из-за того, что якобы Стокгольм скрывает курдские группы, которые, по мнению Турции, являются террористическими.

Как пишет издание, вступление Швеции в НАТО закрепит контроль Североатлантического Альянса над Балтийским морем и даст преимущество в Арктическом регионе - обоих стратегических воротах для России.

Между тем, по словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вступление Швеции в НАТО в Анкаре якобы будет рассматриваться не ранее осени.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Швеция
NEWS
ВСУ продвигаются на всех участках фронта: карты боев ISW
ВСУ продвигаются на всех участках фронта: карты боев ISW
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины