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Туреччина може дозволити військам США пройти через Босфор, щоб забрати збитий дрон

Фото: міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина обговорює можливість "відкрити" Босфор для військових США, щоб забрати дрон MQ-9 Reaper, який збила російська авіація.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Він зазначив, що Туреччина стежить за ситуацією, а також підтримує діалог.

"Як вам відомо, такий інцидент стався вчора... Ми уважно стежимо за подією. У нас є різні контакти", - сказав міністр.

Акар наголосив, що Туреччина виступає за "розумне вирішення" інциденту.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що російський винищувач Су-27 збив американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Крім того, у мережі з'явилися переговори російських військових, які ймовірно, збиралися підняти американський дрон з Чорного моря.

Детальніше про інцидент з дроном MQ-9 Reaper - у матеріалі РБК-Україна.

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ТурциядрониРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиБосфор