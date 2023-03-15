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Турция может разрешить войскам США пройти через Босфор, чтобы забрать сбитый дрон

Фото: министр обороны Турции Хулуси Акар (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Турция обсуждает возможность "открыть" Босфор для военных США, чтобы забрать дрон MQ-9 Reaper, сбитый российской авиацией.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Он отметил, что Турция следит за ситуацией, а также поддерживает диалог.

"Как вам известно, такой инцидент произошел вчера... Мы внимательно следим за событием. У нас есть разные контакты", - сказал министр.

Акар подчеркнул, что Турция выступает за "умное разрешение" инцидента.

Напомним, вчера стало известно, что российский истребитель Су-27 сбил американский дрон MQ-9 Reaper, который вел разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Кроме того, в сети появились переговоры российских военных, которые, вероятно, собирались поднять американский дрон с Черного моря.

Подробнее об инциденте с дроном MQ-9 Reaper - в материале РБК-Украина.

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ТурциядрониРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиБосфор