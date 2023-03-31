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Туреччина має намір посилити роботу для досягнення миру в Україні

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Члени Ради національної безпеки Туреччини на чолі з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом під час засідання зобов'язалися докласти нових зусиль для встановлення миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DHA.

В Анкарі пройшло засідання Ради національної безпеки Туреччини, одним із питань порядку денного були мирні зусилля країни щодо припинення вторгнення РФ в Україну.

"Оцінено негативні наслідки війни, яка триває вже більше року між РФ та Україною, її вплив на стабільність інших країн регіону та безпеку в Чорному морі", - заявили члени Ради безпеки.

У підсумковій заяві також йдеться, що Туреччина посилить роботу щодо встановлення міцного миру, підтримки регіональної стабільності та ліквідації наслідків гуманітарних криз.

Раніше повідомлялося, що парламент Туреччини вчора ввечері, 30 березня, ухвалив законопроект протоколу вступу Фінляндії до НАТО.

Нагадаємо, що у Туреччині вважають, що Швеція недостатньо бореться з тероризмом, щоб вступити до НАТО.

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