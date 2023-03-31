Туреччина має намір посилити роботу для досягнення миру в Україні

Члени Ради національної безпеки Туреччини на чолі з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом під час засідання зобов'язалися докласти нових зусиль для встановлення миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DHA.

В Анкарі пройшло засідання Ради національної безпеки Туреччини, одним із питань порядку денного були мирні зусилля країни щодо припинення вторгнення РФ в Україну. "Оцінено негативні наслідки війни, яка триває вже більше року між РФ та Україною, її вплив на стабільність інших країн регіону та безпеку в Чорному морі", - заявили члени Ради безпеки. У підсумковій заяві також йдеться, що Туреччина посилить роботу щодо встановлення міцного миру, підтримки регіональної стабільності та ліквідації наслідків гуманітарних криз.