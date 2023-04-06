Туреччина імпортує з Росії дизель, який Європа не може купити через санкції, - ЗМІ

Рівень імпорту дизельного пального з Росії до Туреччини минулого місяця зріс до найвищих показників за останні сім років. Це сталось після введення санкцій на початку лютого, які заборонили країнам ЄС купувати морське імпортне паливо з Росії.

Висновки були зроблені на основі даних аналітичної компанії Vortexa Ltd, яка відстежує потоки сирої нафти та нафтопродуктів у світі в реальному часі.

"Потоки перевищили 10 млн барелів у березні, майже на 50% більше, ніж у лютому, цього достатньо, щоб задовольнити попит країни принаймні на пару тижнів", - пише видання.

Як відзначив керівник відділу нафтопереробки консалтингової компанії Facts Global Energy Юджин Лінделл, Туреччина наразі найбільше виграє через доступ до проблемних російських газу, нафти та дизельного пального.

Також видання додає, що Туреччина все ще може законно імпортувати дизельне пальне з Росії. Трейдери мають можливість завозити відносно дешево барелі сировини для задоволення енергетичних потреб країни, а вироблене Анкарою паливо - можна було б продавати в ЄС за вищою ціною.

"Хоча загальний імпорт Туреччини зріс у березні завдяки поставкам з Росії, її експорт був відносно стабільним", - зауважує видання.