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Турция импортирует с России дизель, который Европа не может купить из-за санкций, - СМИ

Фото: Турция импортирует с России дизель, который Европа не может купить из-за санкций (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Турция импортирует в больших объемах российское дизельное топливо, которое не могут купить страны ЕС из-за введения санкций против России. Импорт достиг самого высокого уровня за последние семь лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Уровень импорта дизельного топлива с России в Турцию в прошлом месяце вырос до самых высоких показателей за последние семь лет. Это произошло после введения санкций в начале февраля, которые запретили странам ЕС покупать морское импортное топливо с России.

Выводы были сделаны на основе данных аналитической компании Vortexa Ltd, которая отслеживает потоки сырой нефти и нефтепродуктов в мире в реальном времени.

"Потоки превысили 10 млн баррелей в марте, почти на 50% больше, чем в феврале, этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос страны по крайней мере на пару недель", - пишет издание.

Как отметил руководитель отдела нефтепереработки консалтинговой компании Facts Global Energy Юджин Линделл, Турция сейчас больше всего выигрывает из-за доступа к проблемным российским газу, нефти и дизельному топливу.

Также издание добавляет, что Турция все еще может законно импортировать дизельное топливо с России. Трейдеры имеют возможность завозить относительно дешево баррели сырья для удовлетворения энергетических потребностей страны, а произведенное Анкарой топливо - можно было бы продавать в ЕС по более высокой цене.

"Хотя общий импорт Турции вырос в марте благодаря поставкам с России, ее экспорт был относительно стабильным", - отмечает издание.

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