Турция импортирует с России дизель, который Европа не может купить из-за санкций, - СМИ

Уровень импорта дизельного топлива с России в Турцию в прошлом месяце вырос до самых высоких показателей за последние семь лет. Это произошло после введения санкций в начале февраля, которые запретили странам ЕС покупать морское импортное топливо с России.

Выводы были сделаны на основе данных аналитической компании Vortexa Ltd, которая отслеживает потоки сырой нефти и нефтепродуктов в мире в реальном времени.

"Потоки превысили 10 млн баррелей в марте, почти на 50% больше, чем в феврале, этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос страны по крайней мере на пару недель", - пишет издание.

Как отметил руководитель отдела нефтепереработки консалтинговой компании Facts Global Energy Юджин Линделл, Турция сейчас больше всего выигрывает из-за доступа к проблемным российским газу, нефти и дизельному топливу.

Также издание добавляет, что Турция все еще может законно импортировать дизельное топливо с России. Трейдеры имеют возможность завозить относительно дешево баррели сырья для удовлетворения энергетических потребностей страны, а произведенное Анкарой топливо - можно было бы продавать в ЕС по более высокой цене.

"Хотя общий импорт Турции вырос в марте благодаря поставкам с России, ее экспорт был относительно стабильным", - отмечает издание.