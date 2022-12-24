Туреччина хоче припинення вогню в Україні, але війна продовжиться у 2023, - Акар

За словами Акара, Туреччина хотіла б, аби в Україні сторони домовились про гуманітарне припинення вогню. Пізніше б наступило повне, а ще потім - ймовірно розпочались би переговори.

"Туреччина продовжує наполегливо і рішуче працювати над цим питанням. Ми за те, щоб війна закінчилася і настав мир", - заявив міністр.

Водночас Акар нагадав про те, що президент Туреччини Таїп Ердоган підтримує територіальну цілісність України та не визнає анексію Криму.

"Схоже, що ця війна не закінчиться легко. Підтримка США, Європи та Заходу триває. Відповідно, є підготовка, є плани, є гроші, закладені в бюджети. З іншого боку, є заяви Росії. Коли ми об'єднаємо все це, то не буде помилкою сказати, що ця війна, швидше за все, продовжиться в 2023 році, незважаючи на всі наші добрі наміри, припинення вогню і побажання миру", - додав міністр.