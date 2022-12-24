Турция хочет прекращения огня в Украине, но война продолжится в 2023, - Акар

По словам Акара, Турция хотела бы, чтобы в Украине стороны договорились о гуманитарном прекращении огня. Позже наступило бы полное, а еще позже - вероятно начались бы переговоры.

"Турция продолжает настойчиво и решительно работать над этим вопросом. Мы за то, чтобы война закончилась и наступил мир", - заявил министр.

В то же время, Акар напомнил о том, что президент Турции Тайип Эрдоган поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.

"Похоже, что эта война не закончится легко. Поддержка США, Европы и Запада продолжается. Соответственно есть подготовка, есть планы, есть деньги, заложенные в бюджеты. С другой стороны, есть заявления России. Когда мы объединим все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши благие намерения, прекращение огня и пожелание мира", - добавил министр.