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Турция хочет прекращения огня в Украине, но война продолжится в 2023, - Акар

Фото: Хулуси Акар, министр обороны Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Турции Хулуси Акар заверил, что его страна желает прекращения огня на территорию Украины, однако, к сожалению, война продолжится и в следующем году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Агентство Анадола".

По словам Акара, Турция хотела бы, чтобы в Украине стороны договорились о гуманитарном прекращении огня. Позже наступило бы полное, а еще позже - вероятно начались бы переговоры.

"Турция продолжает настойчиво и решительно работать над этим вопросом. Мы за то, чтобы война закончилась и наступил мир", - заявил министр.

В то же время, Акар напомнил о том, что президент Турции Тайип Эрдоган поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.

"Похоже, что эта война не закончится легко. Поддержка США, Европы и Запада продолжается. Соответственно есть подготовка, есть планы, есть деньги, заложенные в бюджеты. С другой стороны, есть заявления России. Когда мы объединим все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши благие намерения, прекращение огня и пожелание мира", - добавил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему неуместно говорить о сроках завершения войны с Россией.

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Война в УкраинеТурцияРоссийская Федерация