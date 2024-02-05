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Туреччина готує новий механізм експорту українського зерна: подробиці

Понеділок 05 лютого 2024 00:41
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Туреччина готує новий механізм експорту українського зерна: подробиці Фото: глава МЗС Туреччини Хакан Фідан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Туреччини готує новий механізм експорту українського зерна на світові ринки. Нову схему мають намір обговорити із Росією.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить новий механізм експорту українського зерна через Чорне море з російським диктатором Володимиром Путіним під час його візиту до Туреччини.

"Попередня угода щодо зерна працювала в рамках певного механізму, тепер стало видно, що є можливість використовувати інший механізм, і зараз робляться зусилля щодо конкретизації цієї можливості", - заявив Фідан.

Глава МЗС Туреччини також зазначив, що деяким судам вдалося вивезти українське зерно із Чорного моря навіть без укладання угоди.

"Ми хочемо прояснити цю ситуацію де-факто за допомогою нового механізму", – додав він.

Робота "Зернового коридору"

У середині липня минулого року Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна вирішила відновити експорт без участі країни-терориста. Росіяни всіляко намагалися перешкоджати роботі "зернового коридору", у тому числі ударами по портах та інфраструктурі.

Вже у серпні Україна відкрила тимчасові коридори цивільних торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Раніше на цьому тижні віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков зазначив, що Україна за 6 місяців експортувала понад 20 млн тонн вантажів із одеських портів до 32 країн світу через український коридор. За його словами, порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. Так, у січні було експортовано 6,3 млн тонн – цей показник майже дорівнює довоєнному рівню.

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Турция зерновий коридор
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