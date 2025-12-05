Туреччина готова відмовитись від російських систем ППО заради літаків F-35, - Bloomberg

Туреччина активізує зусилля з придбання F-35

Президент США Дональд Трамп та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган раніше обговорювали ракетні системи С-400 під час зустрічі в Білому домі у вересні.

Придбання Туреччиною зенітно-ракетних комплексів майже десять років тому призвело до її виключення з програми розробки винищувача F-35 та до запровадження США санкцій, відомих як CAATSA, проти деяких турецьких оборонних компаній.

При цьому раніше адміністрація президента США Джо Байдена офіційно повідомила Конгрес про свій намір розпочати продаж 40 літаків F-16 і майже 80 комплектів для модернізації до Туреччини після того, як Анкара завершила ратифікацію членства Швеції до НАТО.

США також стверджували, що С-400 становлять загрозу для літака, тоді як Анкара наполягала на тому, що задіє заходів проти таких ризиків, заявивши, що не зробить російське обладнання частиною своєї оборонної архітектури, інтегрованої з НАТО.

У вересні Трамп припустив, що він може бути відкритим для дозволу Туреччині придбати F-35, заявивши, що Ердоган "зробить щось для нас", хоча він не уточнив, про що саме йдеться.