Турция готова отказаться от российских систем ПВО ради самолетов F-35, - Bloomberg

Турция активизирует усилия по приобретению F-35

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган ранее обсуждали ракетные системы С-400 во время встречи в Белом доме в сентябре.

Приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов почти десять лет назад привело к ее исключению из программы разработки истребителя F-35 и к введению США санкций, известных как CAATSA, против некоторых турецких оборонных компаний.

При этом ранее администрация президента США Джо Байдена официально уведомила Конгресс о своем намерении начать продажу 40 самолетов F-16 и почти 80 комплектов для модернизации в Турцию после того, как Анкара завершила ратификацию членства Швеции в НАТО.

США также утверждали, что С-400 представляют угрозу для самолета, тогда как Анкара настаивала на том, что примет меры против таких рисков, заявив, что не сделает российское оборудование частью своей оборонной архитектуры, интегрированной с НАТО.

В сентябре Трамп предположил, что он может быть открытым для разрешения Турции приобрести F-35, заявив, что Эрдоган "сделает что-то для нас", хотя он не уточнил, о чем именно идет речь.