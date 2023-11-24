Туреччина готова прийняти мирні переговори між Україною та Росією, - глава МЗС

Чиновник підкреслив, що Туреччина від початку політично і стратегічно підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, включаючи Крим у її складі.

Міністр додав, що його країна допомогла запобігти дестабілізації світового продовольчого ринку за допомогою Чорноморської зернової ініціативи.

"Ми готові знову прийняти мирні переговори, коли для цього будуть відповідні умови. Але давайте чітко визначимося: це не те завдання, яке може бути вирішене поодинці. Єдність і співробітництво країн, що виступають за припинення конфліктів, прискорять шлях до миру", - зазначив Фідан.

Участь Туреччини у "зерновій угоді"

Нагадаємо, Туреччина прийняла у себе переговори між Україною та Росією щодо "зернової угоди". В рамках ініціативи наша країна могла експортувати зерно та іншу агропродукцію Чорним морем.

Але в середині липня Росія вирішила вийти із "зернової угоди". Представники країни-агресора скаржилися, що їхні умови нібито не виконують.

Після цього Україна створила власний "зерновий коридор" і почала організовувати експорт Чорним морем без будь-яких домовленостей з Росією.