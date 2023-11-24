UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Туреччина готова прийняти мирні переговори між Україною та Росією, - глава МЗС

Фото: Хакан Фідан, голова МЗС Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччина готова прийняти мирні переговори України з Росією, коли будуть відповідні умови для такого діалогу.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Чиновник підкреслив, що Туреччина від початку політично і стратегічно підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, включаючи Крим у її складі.

Міністр додав, що його країна допомогла запобігти дестабілізації світового продовольчого ринку за допомогою Чорноморської зернової ініціативи.

"Ми готові знову прийняти мирні переговори, коли для цього будуть відповідні умови. Але давайте чітко визначимося: це не те завдання, яке може бути вирішене поодинці. Єдність і співробітництво країн, що виступають за припинення конфліктів, прискорять шлях до миру", - зазначив Фідан.

Участь Туреччини у "зерновій угоді"

Нагадаємо, Туреччина прийняла у себе переговори між Україною та Росією щодо "зернової угоди". В рамках ініціативи наша країна могла експортувати зерно та іншу агропродукцію Чорним морем.

Але в середині липня Росія вирішила вийти із "зернової угоди". Представники країни-агресора скаржилися, що їхні умови нібито не виконують.

Після цього Україна створила власний "зерновий коридор" і почала організовувати експорт Чорним морем без будь-яких домовленостей з Росією.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияВійна Росії проти України