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Турция готова принять мирные переговоры между Украиной и Россией, - глава МИД

Фото: Хакан Фидан, глава МИД Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция готова принять мирные переговоры Украины с Россией, когда будут подходящие условия для такого диалога.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Чиновник подчеркнул, что Турция с самого начала политически и стратегически поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, включая Крым в ее составе.

Министр добавил, что его страна помогла предотвратить дестабилизацию мирового продовольственного рынка с помощью Черноморской зерновой инициативы.

"Мы готовы снова принять мирные переговоры, когда для этого будут подходящие условия. Но давайте четко определимся: это не та задача, которая может быть решена в одиночку. Единство и сотрудничество стран, выступающих за прекращение конфликтов, ускорит путь к миру", - отметил Фидан. 

Участие Турции в "зерновой сделке"

Напомним, Турция приняла у себя переговоры между Украиной и Россией по вопросу "зерновой сделки". В рамках инициативы наша страна могла экспортировать зерно и другую агропродукцию по Черному морю. 

Но в середине июля Россия решила выйти из "зерновой сделки". Представители страны-агрессора жаловались, что их условия якобы не выполняют. 

После этого Украина создала собственный "зерновой коридор" и начала организовывать экспорт по Черному морю без каких-либо договоренностей с Россией. 

 

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ТурцияВойна России против Украины